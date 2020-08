Se Lukaku fa bene, il cugino “se la passa male”: per colpa sua potrebbe fermarsi il campionato! (Di martedì 11 agosto 2020) Quando un calciatore, da solo, può scatenare l’inferno. Non in campo, ma fuori. Anzi, tutto il contrario. Può proprio decidere di sospenderlo. Boli Bolingoli-Mbombo, calciatore del Celtic, è il protagonista di questa storia. E’ il cugino di Romelu e Jordan Lukaku. E se l’attaccante dell’Inter sta facendo parlare molto bene di sé in positivo, Bolingoli-Mombo rischia invece di rovinare la reputazione della famiglia. Ma andiamo con ordine. Il giocatore, senza avvisare, qualche giorno fa è andato in Spagna, tornando poi in Scozia non rispettando le canoniche due settimane di quarantena ma anzi scendendo anche in campo in campionato contro il Kilmarnock domenica. Il Celtic lo ha scoperto e ne ha preso le distanze, pubblicando un durissimo comunicato sul proprio sito ... Leggi su calcioweb.eu

