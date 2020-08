Scuola. Città Metropolitana: pubblicato bandi per nuovi arredi (Di martedì 11 agosto 2020) “pubblicato il bando, con procedura aperta, per la fornitura in urgenza di banchi monoposto e sedie utili a garantire il distanziamento dei nostri studenti durante le lezioni in presenza. L’intervento, che ha assorbito circa un terzo delle risorse messe a disposizione dell’Ente dal Miur attraverso i Fondi Strutturali Europei, prevede l’acquisto di quasi novemila banchi e 2500 sedie, conformi agli standard richiesti dalle misure Covid. Parallelamente verra’ seguita una ricognizione riguardante gli attuali banchi biposto da smaltire ovvero da depositare in maniera idonea per il successivo, e auspicabile, riutilizzo. La gara, pubblicata sul sito istituzionale di Citta’ Metropolitana, prevede l’invio delle offerte in via telematica entro il 18 prossimo venturo e la immediata elaborazione delle stesse da parte degli ... Leggi su romadailynews

