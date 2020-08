Scozia, la piccola isola di Rùm cerca nuovi residenti (Di martedì 11 agosto 2020) Se vi è capitato di pensare almeno una volta nella vita: «Basta, adesso mollo tutto e mi trasferisco su un'isola sperduta nei mari della Scozia», allora congratulazioni: l'occasione potrebbe essere arrivata. La graziosa isola di Rùm, 104 chilometri quadrati per un totale – al momento – di una quarantina di abitanti, è alla ricerca di una nuova infornata di residenti. Obiettivo: ricreare a poco a poco una piccola società più o meno autonoma, proponendo in cambio un affitto a prezzi decisamente calmierati. Proprio così. Sull'isola di Rùm, che è la più grande delle Small Islands delle Ebridi Interne, sulla costa occidentale della Scozia, sono attualmente in costruzione ... Leggi su gqitalia

eleonoraanello : RT @eHabitatit: Se il vostro sogno è vivere su una piccola #isola remota e semidisabitata, ecco l’occasione che fa per voi. Il villaggio di… - eHabitatit : Se il vostro sogno è vivere su una piccola #isola remota e semidisabitata, ecco l’occasione che fa per voi. Il vill… -

Ultime Notizie dalla rete : Scozia piccola

GQ Italia

Quando si parla di immortalità al cinema, per un’intera generazione di spettatori il primo nome che viene in mente è uno: Connor MacLeod. Ben prima della Andy di The Old Guard, Connor MacLeod del clan ...Se non ultima, di certo l’Italia non rientra nel gruppo dei paesi che hanno tagliato i tempi per riaprire le scuole chiuse a seguito dell’emergenza sanitaria. Mentre non mancano i punti interrogativi ...