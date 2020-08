Scozia, governo minaccia sospensione campionato: Bolingoli del Celtic ha violato il protocollo (Di martedì 11 agosto 2020) Il governo scozzese minaccia di sospendere la Premiership. Il campionato è ripreso il primo agosto, ma un giocatore del Celtic, Boli Bolingoli-Mbombo, ha violato nel fine settimana le regole del protocollo anti-Covid e per questo motivo adesso possono arrivare pesanti ripercussioni. Il giocatore ha ammesso di aver giocato la partita contro il Kilmarnock senza aver prima svolto la quarantena, visto che era rientrato da un viaggio in Spagna. Il laterale si è scusato e il club biancoverde ha fatto sapere di non sapere nulla di quanto accaduto: “È difficile immaginare un’azione più irresponsabile nelle circostanze attuali e la troviamo senza spiegazione. Il club intraprenderà azioni immediate attraverso le nostre procedure ... Leggi su sportface

emamarro : RT @sportface2016: #Scozia, il governo minaccia la sospensione del campionato: #Bolingoli del #Celtic ha violato il protocollo https://t.co… - sportface2016 : #Scozia, il governo minaccia la sospensione del campionato: #Bolingoli del #Celtic ha violato il protocollo - laregione : Scozia, il governo potrebbe fermare il campionato - sportli26181512 : Scozia, cugino Lukaku viola protocollo: governo minaccia stop campionato: Quello di Bolingoli è l'ennesimo problema… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: giocatore viola quarantena, torneo Scozia a rischio Governo pronto a bloccare il campionato appena partito -