Scontro Premier-Suning sui diritti tv | in gioco 160 milioni

La Premier League è bloccata in una disputa legale con il suo partner televisivo cinese, che potrebbe costare ai club del massimo campionato inglese centinaia di milioni di sterline come mancati ricavi dai diritti di trasmissione. Come rivela il Daily Mail, PPTV, la società titolare dei diritti di trasmissione delle partite di Premier League in …

La Premier League è bloccata in una disputa legale con il suo partner televisivo cinese, che potrebbe costare ai club del massimo campionato inglese centinaia di milioni di sterline come mancati ricav ...

Renzi sul vaccino: “deve essere obbligatorio”. Nuovo scontro con Conte?

Sul vaccino Renzi non ha dubbi: deve essere obbligatorio altrimenti non avrà senso. Un’opinione opposta a quella di Conte, che aveva parlato di libera scelta sul tema: nuovo scontro con il premier? Ma ...

