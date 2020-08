Scontri in Bielorussia dopo il voto, Svetlana Tikhanovskaya fugge in Lituania (Di martedì 11 agosto 2020) Seconda nottata di proteste a Minsk, in Bielorussia, dopo le elezioni che hanno visto la riconferma di Lukashenko con l’80% dei voti. La candidata dell’opposizione, Svetlana Tikhanovskaya, si trova ora in Lituania e secondo il ministro degli Esteri di Vilnius «sta bene ed è al sicuro». Tikhanovskaya aveva rifiutato il risultato delle urne e annunciato che le elezioni erano state truccate. La rabbia è esplosa in tutto il Paese e da due giorni i cittadini bielorussi chiedono che venga rispettato il loro voto. August 11, 2020 Per tutta la notte la polizia ha respinto le proteste lanciando granate stordenti e picchiando brutalmente i cittadini, secondo quanto denunciano gli attivisti. Non si hanno invece ancora notizie di Maxim ... Leggi su open.online

