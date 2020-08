Scomparso un anno fa, la famiglia lo cerca: il suo corpo era in obitorio fin dal primo giorno (Di martedì 11 agosto 2020) Per un anno la famiglia lo ha cercato, facendo appelli anche a “Chi l’ha visto”. Ma Gennaro Trapanese, 50 anni, di Torre del Greco, Scomparso a luglio del 2019, era morto proprio il giorno in cui di lui si erano perse le tracce: il corpo era nell’obitorio del Secondo Policlinico di Napoli.La famiglia, residente nelle palazzine di edilizia popolare di via Lamaria a Torre del Greco, è stata informata dalle forze dell’ordine della presenza all’obitorio di un cadavere che rispondeva alla descrizione di Gennaro Trapanese: dopo il riconoscimento, è stato appurato che si trattava proprio di lui. Ora sarà l’avvocato Francesco Maria Morelli che presenterà una denuncia in ... Leggi su huffingtonpost

