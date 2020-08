Sci, rottura del tendine d'Achille per Nyman: "Voglio le Olimpiadi 2022" (Di martedì 11 agosto 2020) Tre gravi infortuni per Steven Nyman negli ultimi tre anni, ma nessuna intenzione di appendere gli sci al chiodo. Lo sciatore statunitense ha patito la rottura del tendine d'Achille in allenamento a ... Leggi su quotidiano

Roma, 11 agosto 2020 - Tre gravi infortuni per Steven Nyman negli ultimi tre anni, ma nessuna intenzione di appendere gli sci al chiodo. Lo sciatore statunitense ha patito la rottura del tendine d'Ach ...

Sci alpino, Steven Nyman si rompe il tendine d’Achille in allenamento, carriera a rischio?

Carriera a rischio per Steven Nyman? Il velocista statunitense nato a Provo, Utah, il 12 febbraio 1982, si è gravemente infortunato nel corso di un allenamento assieme alla squadra di discesa a stelle ...

