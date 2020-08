Scatta il rimbalzo di A.S. Roma. Riflettori su OPA Friedkin (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – Scatta il rimbalzo dell’A.S. Roma, che viaggia in rialzo dell’11,55%, dopo le consistenti perdite incassate nelle ultime due riunioni a seguito del prezzo “a sconto” dell’OPA del gruppo americano The Friedkin Group. Il quadro tecnico di A.S. Roma segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,2797 Euro, mentre al rialzo individua l’area di resistenza a 0,3237. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,2503. Su richiesta della Consob, l’acquirente ha confermato di aver sottoscritto il contratto per l’acquisto di 544.468.535 azioni AS Roma, rappresentanti circa l’86,6% del capitale sociale, ad un corrispettivo unitario di 0,1165 ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Scatta rimbalzo Scatta il rimbalzo di A.S. Roma. Riflettori su OPA Friedkin Il Messaggero Scatta il rimbalzo di A.S. Roma. Riflettori su OPA Friedkin

(Teleborsa) - Scatta il rimbalzo dell'A.S. Roma, che viaggia in rialzo dell'11,55%, dopo le consistenti perdite incassate nelle ultime due riunioni a seguito del prezzo "a sconto" dell'OPA del gruppo ...

Coronavirus, Oms: "Questa settimana arriveremo a 20 milioni di casi" | Obbligo di mascherine all'aperto a Parigi

Da oggi, indossare una mascherina all'aperto è obbligatorio in alcune zone di Parigi, così come nei dipartimenti della capitale francese Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne e Val-d'Oise. I ...

(Teleborsa) - Scatta il rimbalzo dell'A.S. Roma, che viaggia in rialzo dell'11,55%, dopo le consistenti perdite incassate nelle ultime due riunioni a seguito del prezzo "a sconto" dell'OPA del gruppo ...Da oggi, indossare una mascherina all'aperto è obbligatorio in alcune zone di Parigi, così come nei dipartimenti della capitale francese Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne e Val-d'Oise. I ...