Sassuolo Primavera, ecco Bigica: "Qui si può lavorare nel modo giusto" (Di martedì 11 agosto 2020) Sassuolo - Oggi è il giorno di Emiliano Bigica : l'ex allenatore della Primavera della Fiorentina si è presentato in conferenza stampa al Sassuolo , di cui allenerà i pari età dei viola: 'Sono felice ... Leggi su corrieredellosport

