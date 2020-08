Sarri, il mister che non c’era (Di martedì 11 agosto 2020) L’uomo che non c’è mai stato, adesso non c’è più. “Leggi l’articolo”. Sabato, sul sito ufficiale della Juventus, questa scritta campeggiava sotto il titolo “Maurizio Sarri sollevato dall’incarico”. Due parole poco attinenti alla realtà: “articolo” è un po’ eccessivo per un comunicato di 373 caratter Leggi su ilfoglio

