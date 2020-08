Sarri: i bookmakers propendono per la panchina della Roma, ma attenzione ad un clamoroso ritorno (Di martedì 11 agosto 2020) Pochi giorni fa Maurizio Sarri è stato esonerato dalla Juventus ed in questo momento appare piuttosto difficile che qualche squadra di Serie A o europea possa affidargli la panchina per la stagione 2020/2021. Tuttavia, i bookmakers sembrano avere le idee piuttosto chiare e pronosticano il tecnico toscano sulla panchina della Roma (quota 3,50). Se Fonseca dovesse restare, ecco che ci sarebbe l’ipotesi di un clamoroso ritorno al Napoli (quota 15). Stessa quota per Fiorentina e Sampdoria, mentre si alza la posta in palio quando si parla di estero. I bookmakers quotano infatti a 25 un suo approdo in Premier League, alla guida di Chelsea o Arsenal, mentre addirittura a 33 le panchine di Milan, Inter, Atletico Madrid o Tottenham. ... Leggi su sportface

