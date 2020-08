Sardegna, il governo impugna la legge di Solinas che voleva esautorare l’esecutivo dalla pianificazione urbanistica: “Incostituzionale” (Di martedì 11 agosto 2020) Il consiglio dei ministri ha impugnato la norma sull’interpretazione autentica del Piano paesaggistico, approvata dal consiglio regionale a trazione sardo-leghista il 13 luglio scorso e la proroga del Piano casa al 31 dicembre 2020. Nel primo caso, si tratta di un provvedimento che sottrae ogni ruolo al ministero dell’Ambiente in materia di copianificazione paesaggistica e lascia dunque mano libera alla politica. Uno scatto in avanti, fortemente voluto dalla giunta di centrodestra guidata da Christian Solinas, che per il governo di Giuseppe Conte vìola la Costituzione, visto che la legge impugnata prevede la facoltà per la Regione di decidere sui vincoli costieri – in particolare oltre i 300 metri dalla battigia – ... Leggi su ilfattoquotidiano

