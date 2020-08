Sarah Balivo: «Così ho organizzato il mio matrimonio al tempo del covid» (Di martedì 11 agosto 2020) L’estate 2020 non verrà ricordata per il numero di matrimoni celebrati. Quasi tutti i promessi sposi hanno preferito rinviare a tempi migliori, a causa delle restrizioni per il Covid-19. Sarah Balivo, invece, ha deciso di non rimandare la sua cerimonia, organizzata fin nei dettagli un paio di giorni dopo la proposta. Era il 12 ottobre 2019, racconta, quando lo storico fidanzato Piero Cicconi ha deciso di farle la fatidica proposta. Erano a Levanzo, nelle loro amate Egadi. La sorella di Caterina Balivo, architetto e interior design, ha detto «sì», e si è messa subito al lavoro. Il giorno dopo hanno scelto luogo e data: 18 luglio 2020, Favignana. E così è stato. «Anche durante il lockdown, nonostante panico e difficoltà», rivela, «ci ho sempre creduto. Ho portato avanti le varie faccende burocratiche e mi sono messa a organizzare tutto via computer». Nessun sopralluogo, né prova generale. «Siamo arrivati a Favignana il giovedì prima delle nozze». Del resto, ha sempre desiderato una cerimonia intima e semplice. «Il mio sogno è sempre stato quello di portare le nostre famiglie nel nostro luogo del cuore, e di vivere il giorno del matrimonio come una bella festa». Leggi su vanityfair

Sarah Balivo si è sposata il 18 luglio a Favignana. E qui ci racconta di una cerimonia organizzata a distanza, tra restrizioni da rispettare e le idee chiare: «Un matrimonio dev'essere intimo, senza f ...

