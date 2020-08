Sant’Antonio Abate, mini zona rossa nel napoletano: le disposizioni (Di martedì 11 agosto 2020) A Sant’Antonio Abate, un paesino in provincia di Napoli, è scattata la mini zona rossa disposta dal governatore Vincenzo De Luca: le disposizioni Questa mattina un dipendente dell’hotel La Sonrisa è risultato positivo al coronavirus ed insieme a lui altri 19 contagi. Per questo motivo, il governatore Vincenzo De Luca ha disposto un’ordinanza con la … L'articolo Sant’Antonio Abate, mini zona rossa nel napoletano: le disposizioni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

VincenzoDeLuca : +++ COVID-19: MINI ZONA ROSSA A SANT’ANTONIO ABATE (NA) +++ ??#CORONAVIRUS: in relazione al numero elevato di conta… - fanpage : Positivo al #coronavirus un dipendente di 55 anni, il sindaco di Sant'Antonio Abate chiude in via precauzionale La… - emergenzavvf : Intervento a Sant'Antonio Abate (NA) per l’#incendio in uno stabilimento per il confezionamento di conserve di pomo… - titty_napoli : RT @Torrenapoli1: Chi entra o rientra dall’estero in Campania ha l’OBBLIGO di sottoporsi a test rapido o tampone E De Luca crea altra ZONA… - StabiaChannel : #Cronaca #Sant'Antonio Abate - Coronavirus: scatta mini zona rossa. Dopo la Sonrisa chiusa anche Villa Palmentiello… -

