Sanità Giuliano UGL | “Investire sui lavoratori”

Nella mattinata di oggi, presso il Ministero della Salute, la UGL Sanità, rappresentata dal Segretario Nazionale Gianluca Giuliano e dal Dirigente Nazionale Valerio Franceschini, ha incontrato il Vice Ministro Pierpaolo Sileri. "Ringraziamo il professor Sileri per la disponibilità che ha aperto la strada ad un dialogo costruttivo. Abbiamo portato alla sua attenzione – dichiara Giuliano – tematiche centrali per il rilancio del SSN. C'è l'esigenza di un cambiamento radicale, di un progetto organico che metta al centro gli operatori sanitari. Loro rappresentano le salde fondamenta da cui ripartire. L'emergenza COVID, nella quale siamo ancora coinvolti, ha evidenziato ancor di più la necessità di un cambio radicale che ci consenta di affrontare le ...

ilfaroonline : Ugl Sanità incontra il Vice Ministro della salute, Giuliano: “Per rilanciare il Ssn e investire sui lavoratori” - LavoroLazio_com : UGL Sanità incontra viceministro Salute Sileri. Giuliano: “Per rila... - Ugl_sanita : @Ugl_sanita incontra ViceMinistro Sileri @glucagiuliano @piersileri @MinisteroSalute @UGLConf @fpcapone… - Giuliano_Sergi : @Daniele75144186 Scilipoti, il ritorno: consulente per la sanità siciliana, voluto dall'assessore di Musumeci. 'La… - solonews1011 : RT @Riccardi_FVG: #Ricerca #Fvg: ??L'AZIENDA SANITARIA GIULIANO ISONTINA IN PRIMA LINEA PER GLI STUDI SUL #MELANOMA IN GRAVIDANZA / In colla… -

