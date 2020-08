San Severo, immobili confiscati alle cosche mafiose destinati al Comune (Di martedì 11 agosto 2020) San Severo - Saranno ristrutturati a San Severo per essere utilizzati nelle attività dei cantieri di antimafia sociale due immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata: uno si trova ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Serie B - Punto Edile Pavia chiude con il colpo Fabi

Punto Edile Pavia è lieta di comunicare di aver completato il roster per la stagione sportiva 2020-21 ingaggiando Matteo Fabi. Con la firma dell'atleta di classe 1991, la dirigenza ha deciso di compie ...

