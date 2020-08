Samantha Mewis è sicura: “Voterei Megan Rapinoe come Presidente degli Stati Uniti…” (Di martedì 11 agosto 2020) Ha spesso fatto parlare di sé per le sue uscite in difesa del genere femminile e non solo. Megan Rapinoe, capitana della Nazionale di calcio degli USA e icona Lgbt, è riuscita spesso a mettersi contro anche i più grandi esponenti politici come il Donald Trump, "suo" Presidente. Ma è proprio in tema di elezioni che una compagna di squadra negli States, Samantha Mewis (che milita nel Manchester City) ha condiviso un parere molto speciale anche sui valori della collega.Samantha Mewis: "Votorei Megan come Presidente degli Stati Uniti"caption id="attachment 840849" align="alignnone" width="606" Rapinoe (getty ... Leggi su itasportpress

