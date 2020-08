Russia registra il primo vaccino contro il Coronavirus, Putin: ‘Testato su mia figlia’ (Di martedì 11 agosto 2020) “Trovato il vaccino contro il Coronavirus” è questa la notizia confermata dal presidente russo Vladimir Putin. Secondo quanto appreso dalla stampa russa, Putin avrebbe affermarto che il vaccino non solo sarebbe già pronto, ma che è stato già registrato per l’uso e testato proprio su una delle sue figlie. La ragazza a cui è stato inoculato il siero si sente bene e non ha avuto effetti collaterali. Il vaccino La Russia è quindi il primo paese al mondo a registrare un vaccino contro il Coronavirus. Stando alle affermazioni rilasciate da Vladimir Putin durante una riunione di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

