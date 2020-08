Russia, presidente Spartak Mosca furioso: “Ritiro la squadra dal campionato, è una pagliacciata” (Di martedì 11 agosto 2020) “Ritiro la squadra dal campionato. E’ finita. Non ce la faccio più. Non ha senso. Non voglio continuare a partecipare a questa pagliacciata. Non voglio continuare a buttare via i soldi. Non ci sono più. Ritiro lo Spartak”. E’ semplicemente furioso Leonid Fedun, proprietario dello Spartak Mosca, dopo il pareggio per 2-2 nella prima gara del campionato russo con il Sochi viziato da errori arbitrali: “Qualcuno la vuole? La vendo per un rublo. Ma poi bisogna spendere tanti milioni, eh?”, provoca il magnate. Leggi su sportface

