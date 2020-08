Russia, l’annuncio di Putin: «Abbiamo il primo vaccino anti-Covid, anche mia figlia lo ha testato» (Di martedì 11 agosto 2020) L’annuncio del presidente della Russia. Il ministero della Salute: «Distribuzione a medici, infermieri e insegnanti da settembre, a tutti dal 1 gennaio». Al momento non esistono conferme scientifiche indipendenti Leggi su corriere

Agenzia_Italia : L'annuncio di Putin: 'Abbiamo il vaccino'. Provato anche sulla figlia del presidente - repubblica : Coronavirus, l'annuncio di Putin: 'La Russia ha registrato il primo vaccino' [aggiornamento delle 11:27] - repubblica : Coronavirus, l'annuncio di Putin: 'La Russia ha registrato il primo vaccino' - Huguito1922 : RT @marco_gervasoni: Come godo. Voglio ora vedere che diranno e mi pregusto la scena degli eurocrati in ginocchio da zio Vladimir a implora… - MercuriRibelle : RT @tempoweb: 'In #Russia il primo #vaccino efficace' L'annuncio di #Putin scuote il mondo: testato su mia figlia -

Ultime Notizie dalla rete : Russia l’annuncio Vaccino Coronavirus, Usa: Russia vuole rubare le nostre ricerche Corriere della Sera