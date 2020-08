Rummenigge propone: “Champions a eliminazione diretta. Ecco perché” (Di martedì 11 agosto 2020) La Champions League si prepara a vivere i quarti di finale. Sarà una fase particolare perché le sfide si svolgeranno in gara secca e nel campo neutro di Lisbona. Una soluzione particolare, ideata per riuscire a concludere velocemente questa infausta annata, complicatasi drasticamente a causa del Coronavirus. Tuttavia la scelta di far disputare i turni a eliminazione diretta con partite uniche, senza la classica formula con andata e ritorno sembra aver trovato dei fans.caption id="attachment 488735" align="alignnone" width="1024" Rummenigge (Getty Images)/captionIDEA-BOMBAUno di questi è sicuramente il presidente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge. Il numero uno del club bavarese non ha dubbi, come dimostrano le sue parole a Kicker: "Ci sarà una riforma e vedrete: l'effetto ... Leggi su itasportpress

ROMA – Il presidente del Bayern Monaco, Karl Heinz Rummenigge, è intervenuto ai microfoni del quotidiano sportivo Kicker per parlare della formula della Champions League. Siccome nei prossimi mesi i m ...

