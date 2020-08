Roma, Virginia Raggi si ricandida ufficialmente a sindaco (Di martedì 11 agosto 2020) Virginia Raggi ha forzato la mano per minare eventuali accordi con il Partito Democratico. E nel frattempo il centrodestra sorride Un assalto improvviso, che però diventa molto significativo. Dal punto di vista delle elezioni comunali e regionali, l’alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle non s’ha da fare. Virginia Raggi si ricandida ufficialmente a sindaco di Roma, e forza la mano per evitare eventuali accordi proprio con il PD. Per ora la fuga in avanti della prima cittadina ha avuto il solo effetto di bloccare sul nascere un’alleanza con i democratici. Niente da fare per le idee di Nicola Zingaretti, dunque. “Roma merita di più e qualcosa di molto diverso da questi anni. Per questo ... Leggi su zon

VittorioSgarbi : #calamitànaturali Virginia Raggi ha annunciato di volersi ricandidare a sindaco di Roma. Questa sì, che è una buon… - Ettore_Rosato : Apprendiamo che Virginia Raggi si ricandida a governare (male) #Roma. Ne prendiamo atto, chiaro che @italiaviva sar… - lucianonobili : Viale Regina Margherita, #Roma, poco fa. Stracciato il record assoluto, già detenuto, di #bus in fiamme. D’altronde… - GRETA1SGARBO : RT @MarcoRizzoPC: Virginia #Raggi si ripresenta candidata a sindaco di Roma. Non c’è limite nè al buon senso nè alla regola dei due mandati… - CarloneDaniela : RT @BorgirDimmi: @CarloneDaniela Bello per tutti questi trovarsi a governare Roma dopo tutto il lavoro fatto dalla Raggi,sosteniamo tutti l… -