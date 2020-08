Roma, Virginia Raggi cerca il bis. Beppe Grillo è con lei: "Daje" (Di martedì 11 agosto 2020) Lo afferma intervistata da Il fatto quotidiano, la sindaca di Roma Virginia Raggi, che sul dibattito in corso nel Movimento sui due mandati aggiunge: "Ho sentito Grillo e credo sia d'accordo sulla ... Leggi su quotidiano

VittorioSgarbi : #calamitànaturali Virginia Raggi ha annunciato di volersi ricandidare a sindaco di Roma. Questa sì, che è una buon… - Ettore_Rosato : Apprendiamo che Virginia Raggi si ricandida a governare (male) #Roma. Ne prendiamo atto, chiaro che @italiaviva sar… - lucianonobili : Viale Regina Margherita, #Roma, poco fa. Stracciato il record assoluto, già detenuto, di #bus in fiamme. D’altronde… - destri_li : RT @RiprendRoma: 'Non ho apparecchiato per far mangiare quelli di prima (Virginia Raggi)...' #Roma #Italia #Raggi ?? - petergomezblog : Beppe Grillo si schiera per la ricandidatura di Virginia Raggi a Roma: su Facebook la foto insieme alla sindaca -