Roma, sgombero Foro Italico: le ruspe demoliscono l’accampamento. Malore di una donna durante le operazioni (Di martedì 11 agosto 2020) È iniziata la demolizione del campo nomadi informale in via del Foro Italico a Roma. Le operazioni di sgombero hanno preso il via questa mattina intorno alle 7. Ancora diversi nuclei abitativi sono in piedi. Intorno alle 14 una abitante del campo è stata colta da un Malore. Le forze dell’ordine sul posto hanno chiamato un’ambulanza. L'articolo Roma, sgombero Foro Italico: le ruspe demoliscono l’accampamento. Malore di una donna durante le operazioni proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

