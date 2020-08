Roma. Pavoncello-Ferri (Lega): ricandidatura Raggi? Pinocchi a 5 Stelle (Di martedì 11 agosto 2020) “L’annuncio della ricandidatura di Raggi fa cadere un altro principio con cui i 5 Stelle hanno preso in giro gli italiani e i Romani, dopo aver svenduto tutte le promesse fatte agli elettori, dalla NoTav a ‘apriremo le istituzioni come scatolette di tonno’, fino ad arrivare a immigrazione zero. E adesso anche il limite del doppio mandato”. Cosi’ in una nota Angelo Pavoncello del direttivo regionale della Lega e Mauro Ferri, consigliere Municipale di Roma XIV della Lega. “Questa e’ la conferma che ormai la poltrona per i 5 Stelle e’ diventato il principio fondamentale della loro esistenza- spiegano- I Pinocchi a 5 Stelle ... Leggi su romadailynews

leone52641 : RT @magicaGrmente22: A Roma è vietato difendere gli ambulanti. La denuncia dell'Ana: solidarietà al consigliere Ferri - magicaGrmente22 : A Roma è vietato difendere gli ambulanti. La denuncia dell'Ana: solidarietà al consigliere Ferri - Giacomo2500 : -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Pavoncello Roma. Pavoncello-Ferri (Lega): ricandidatura Raggi? Pinocchi a 5 Stelle RomaDailyNews A Roma è vietato difendere gli ambulanti. La denuncia dell'Ana: solidarietà al consigliere Ferri

Consigliere sospeso perché difendeva gli interessi degli ambulanti e del commercio. "Abbiamo appreso oggi che al municipio Roma XIV, è stata scritta un’altra brutta pagina nella democrazia capitolina" ...

Consigliere sospeso perché difendeva gli interessi degli ambulanti e del commercio. "Abbiamo appreso oggi che al municipio Roma XIV, è stata scritta un’altra brutta pagina nella democrazia capitolina" ...