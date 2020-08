Roma, paura al Colosseo: in due sul monopattino si schiantano contro mezzo Ama (Di martedì 11 agosto 2020) Aumentano di giorno in giorno gli incidenti in monopattino a Roma. L'ultimo è avvenuto lunedì 10 agosto a due passi dall'uscita della metro Colosseo . Due turisti inglesi , un uomo di 41 anni e una ... Leggi su corrieredellosport

FratellidItalia : RT @DSantanche: Guarda un po’ la #Raggi si ricandida. La regola dei due mandati era la prima balla del M5S e infatti è finita in farsa, che… - MarioCutini : No fa proprio bene. Roma è stufa di fascisti stile Alemanno e la Raggi ha fatto un ottimo lavoro, con serietà, pass… - Claudio25463850 : RT @beatrice_tom: Roma non è più dei romani che hanno sempre più paura. Devono ringraziare il pd che ha fatto entrare una marea di criminal… - echenotizieoggi : RT @DSantanche: Guarda un po’ la #Raggi si ricandida. La regola dei due mandati era la prima balla del M5S e infatti è finita in farsa, che… - Simona_Buratti : RT @DSantanche: Guarda un po’ la #Raggi si ricandida. La regola dei due mandati era la prima balla del M5S e infatti è finita in farsa, che… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma paura Roma, paura sul treno da Frosinone: minaccia il passeggero con una pistola ma è giocattolo Il Messaggero Roma, paura al Colosseo: in due sul monopattino si schiantano contro mezzo Ama

Aumentano di giorno in giorno gli incidenti in monopattino a Roma. L'ultimo è avvenuto lunedì 10 agosto a due passi dall'uscita della metro Colosseo. Due turisti inglesi, un uomo di 41 anni e una ...

Nel Lazio tornano i furti di cavalli. Allarme degli allevatori: “L’ombra del racket”

I cavalli si annoverano fra i più grandi erbivori europei, eppure, in particolare nel Lazio, dopo una pausa nel periodo di quarantena, hanno ripreso a essere rubati. Il 30 giugno tre giumente sono sta ...

Aumentano di giorno in giorno gli incidenti in monopattino a Roma. L'ultimo è avvenuto lunedì 10 agosto a due passi dall'uscita della metro Colosseo. Due turisti inglesi, un uomo di 41 anni e una ...I cavalli si annoverano fra i più grandi erbivori europei, eppure, in particolare nel Lazio, dopo una pausa nel periodo di quarantena, hanno ripreso a essere rubati. Il 30 giugno tre giumente sono sta ...