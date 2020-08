Roma, lotta all’abusivismo commerciale e al degrado: sanzionate 10 persone, sequestrati oltre 500 articoli (Di martedì 11 agosto 2020) I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito un’attività di controllo volta al contrasto dell’abusivismo commerciale, del degrado e di ogni forma di illegalità nell’area del Colosseo. Trenta cittadini stranieri identificati e 10 sanzionati, per un totale di circa 60.000 euro, originari principalmente del Bangladesh, tutti senza fissa dimora e tutti già sanzionati, in passato, con cosiddetto “daspo urbano”, sorpresi a vendere abusivamente la loro merce a passanti e turisti. I Carabinieri hanno sequestrato oltre 500 articoli tra bottigliette d’acqua, occhiali da sole, aste per selfie, e dispositivi elettronici, quali auricolari per cellulari e carica batterie portatili (powerbank), privi del tutto o in parte dei requisiti di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

