Roma, l’endorsement di Beppe Grillo alla ricandidatura di Raggi (Di martedì 11 agosto 2020) Ieri, lunedì 10 agosto, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha annunciato che alle elezioni comunali del 2021 si ricandiderà per la carica di primo cittadino. A poco più di 12 ore dall’annuncio, è arrivato anche l’atteso endorsement di Beppe Grillo che ha utilizzato un’espressione tipicamente Romana per esprimere il suo supporto: “Daje”. Il fondatore del Movimento si limita infatti a pubblicare un post con una foto in cui lui abbraccia la sindaca di Roma e senza altri commenti la incita con questo incoRaggiamento a correre. La sindaca pentastellata, in carica dal 2016, correrà dunque per il secondo mandato. Come anticipato nelle scorse settimane da TPI a spingere per la ... Leggi su tpi

AnselmoDelDuca : RT @altinier1981: La ricandidatura della #Raggi e l'endorsement di #Grillo è un fattore destabilizzante per il #Governo: uniti a #Roma e di… - altinier1981 : La ricandidatura della #Raggi e l'endorsement di #Grillo è un fattore destabilizzante per il #Governo: uniti a… - giannettimarco : RT @Agenzia_Ansa: #VirginiaRaggi vuole il bis in Campidoglio. L'endorsement di #BeppeGrillo: 'Daje' - MariaElenaBozz1 : La #Raggi, in barba ai due mandati già fatti e alle regole del suo Movimento, si presenta ancora come sindaco di Ro… - Daviderel4 : RT @Agenzia_Ansa: #VirginiaRaggi vuole il bis in Campidoglio. L'endorsement di #BeppeGrillo: 'Daje' -

Ultime Notizie dalla rete : Roma l’endorsement M5S, Casaleggio incontra Conte: «Parlato del piano dell’Associazione Rousseau» Corriere della Sera