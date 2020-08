Roma: iniziato lo sgombero del Campo Rom al Foro Italico (Di martedì 11 agosto 2020) Ha avuto il via questa mattina lo sgombero del Campo Nomadi del Foro Italico. L’insediamento abusivo proprio in queste ore sarà raso al suolo e l’intera area sarà bonificata. Ormai da molto tempo la situazione era diventata insostenibile e fuori controllo. Innumerevoli roghi tossici si sono susseguiti nel corso degli anni, esponendo i cittadini a gravi conseguenze per la salute. L’ultimo rogo si è verificato proprio lo scorso sabato 8 agosto. L’episodio in questione aveva messo in risalto una situazione di altissimo degrado. In tale occasione, infatti, era emerso che oltre 60 persone di origine filippina, compresi parecchi bambini, erano costretti a vivere nello squallore totale. Così Fratelli D’Italia ha pressato sia il II Municipio sia il Comune di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Roma iniziato Roma: iniziato lo sgombero del Campo Rom al Foro Italico Il Corriere della Città Notizie Lazio – Dalla Turchia: “Contatto Tare-Emre, Muriqi sempre più vicino”

ROMA – È partita l’offensiva di Igli Tare per portare a Roma Vedat Muriqi. L’attaccante kosovaro è il grande obiettivo di mercato della Lazio in queste ore e il ds biancoceleste sta provando a chiuder ...

Virtus Roma, ufficiale: ingaggiato Chris Evans

“La Virtus Roma comunica di aver ingaggiato Chris Evans, ala Usa di 203cm per 100kg lo scorso anno in forza all’Orleans Loiret Basket. Nato a Chesapeake (Virginia) il 29 gennaio 1991, Evans frequenta ...

