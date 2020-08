Roma, Gonalons resta al Granada e annuncia: “Ho il Coronavirus” (Di martedì 11 agosto 2020) La Roma comincia a fare cassa. Maxime Gonalons, come riporta il sito del Granada, è ufficialmente un calciatore del Granada. Gli spagnoli hanno comunicato il riscatto. Alla Roma andranno 4 milioni di euro. Su un post pubblicato sui propri profili social, il centrocampista ha poi annunciato: “Voglio informarvi che sono risultato positivo al Covid. Mi sto riprendendo a casa per tornare al più presto con i miei colleghi al Granada. Non vedo l’ora di vedervi tutti e divertirmi con la mia squadra. Un grande abbraccio a tutti”. Hola granadinistas, quiero comunicaros que he dado positivo en Covid. Estoy recuperándome en casa para volver lo más pronto posible con mis compañeros en Granada. Tengo muchas ... Leggi su calcioweb.eu

