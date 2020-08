Roma. Fratelli d’Italia in autunno il nome del candidato sindaco (Di martedì 11 agosto 2020) Fratelli d’Italia non ha fretta. Il nome del candidato sindaco in vista delle elezioni del 2021 di Roma non arrivera’ presto, di certo non prima delle elezioni amministrative del 20 settembre. Questo il punto di vista del partito di Giorgia Meloni all’indomani dell’annuncio del sindaco di Roma, Virginia Raggi, sulla sua ricandidatura. L’accelerazione data dalla sindaca non scompone Fdi. A quanto apprende l’agenzia Dire Fratelli d’Italia “stringera’ i tempi sul nome del candidato in autunno, in coordinamento con gli alleati”. Ad oggi non c’e’ alcun nome sicuro: Giorgia Meloni, il cui ... Leggi su romadailynews

FratellidItalia : Roma, Meloni: Con candidatura Raggi regola 2 mandati m5s in frantumi - chilhavistorai3 : Avete visto Konstantino? Il 30 luglio era in transito a #Fiumicino, ma ha avuto un problema con il biglietto per S… - pokestacy : RT @MarceVann: @GiorgiaMeloni Si, tipo l'ex Sindaco di Roma di Fratelli d'Italia #Alemanno, lo stesso a cui hai personalmente piazzato ass… - burbero1961 : RT @MarceVann: @GiorgiaMeloni Si, tipo l'ex Sindaco di Roma di Fratelli d'Italia #Alemanno, lo stesso a cui hai personalmente piazzato ass… - sologiuma : RT @MarceVann: @GiorgiaMeloni Si, tipo l'ex Sindaco di Roma di Fratelli d'Italia #Alemanno, lo stesso a cui hai personalmente piazzato ass… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fratelli Roma. Fratelli d'Italia in autunno il nome del candidato sindaco RomaDailyNews Elezioni regionali, Lorenzo Rosso candidato al Consiglio regionale per Fratelli d'Italia

"A Siena il Rosso c'è. Da sempre contro la sinistra", questo lo slogan che campeggia in tutti i manifesti che tappezzano Siena e provincia da oggi. Lo slogan scelto da Lorenzo Rosso di Fratelli d'Ital ...

Roma, Virginia si ricandida ma resta col cerino in mano: fuggi fuggi di partiti e cittadini

Virginia si ricandida alla guida del Campidoglio, fra gli applausi dei suoi sostenitori. Al diavolo la regola del terzo mandato, o altre menate del genere, il popolo grillino capirà, e poi «dobbiamo ...

"A Siena il Rosso c'è. Da sempre contro la sinistra", questo lo slogan che campeggia in tutti i manifesti che tappezzano Siena e provincia da oggi. Lo slogan scelto da Lorenzo Rosso di Fratelli d'Ital ...Virginia si ricandida alla guida del Campidoglio, fra gli applausi dei suoi sostenitori. Al diavolo la regola del terzo mandato, o altre menate del genere, il popolo grillino capirà, e poi «dobbiamo ...