Roma. Esquilino, arrestato 20enne per tentata violenza sessuale (Di martedì 11 agosto 2020) È stato arrestato per tentata violenza sessuale un uomo di 20 anni di origine egiziana che ieri, allo sportello dell’ufficio postale di piazza Dante a Roma, alla richiesta del documento si e’ tirato giu’ i pantaloni mostrando i genitali. Lo fa sapere con una nota la Questura di Roma. L’impiegata, spaventata, ha chiesto aiuto alla Polizia. L’uomo, che stava tentando di scappare, e’ stato bloccato e identificato dagli agenti del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea. Leggi su romadailynews

Si è presentato ieri mattina allo sportello dell'ufficio postale di piazza Dante e, alla richiesta di un documento, l'uomo, un egiziano di 20 anni, si è tolto la mascherina rispondendo ad alta voce "O ..."

