Roma, domani intervento all'anca per Pastore (Di martedì 11 agosto 2020) Roma, 11 agosto 2020- Concluso il cammino in campionato ed Europa League , per Javier Pastore è giunta l'ora di sottoporsi all'intervento all'anca. In questa stagione l'argentino della Roma non è ... Leggi su quotidiano

Capezzone : A Roma la Raggi promise le funivie, quest’altro si lancia con il tunnel sottomarino. Domani mi attendo l’alabarda s… - elena1962mar1 : RT @luigivanti: Roma. Un 36enne di origini africane picchia e minaccia degli agenti delle nostre FF.OO. “Tanto il giudice non mi fa niente… - IsabellaDaragon : RT @luigivanti: Roma. Un 36enne di origini africane picchia e minaccia degli agenti delle nostre FF.OO. “Tanto il giudice non mi fa niente… - AssiElena : RT @luigivanti: Roma. Un 36enne di origini africane picchia e minaccia degli agenti delle nostre FF.OO. “Tanto il giudice non mi fa niente… - gizzo97 : RT @NoielaRoma: Abbiamo lanciato una richiesta. Abbiamo ricevuto tante risposte. L'avete nominata in tanti. Ed ora è arrivato il Suo mom… -