Roma, difesa sotto accusa: si cercano almeno tre rinforzi per Fonseca (Di martedì 11 agosto 2020) La Roma sta valutando di rafforzare la propria difesa nella sessione estiva a causa dei troppi gol incassati nella scorsa stagione La Roma vuole rafforzare la propria difesa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società giallorossa starebbe valutando almeno tre rinforzi da consegnare a Fonseca. Pau Lopez non ha infatti convinto e potrebbe così partire. Al suo posto si valutano i profili di Gollini e Meret, due giovani che piacciono parecchio. La dirigenza vorrebbe inoltre provare a riportare nella rosa giallorossa Chris Smalling dopo le ottime prestazione viste quest’anno. Un ultimo obiettivo è un terzino destro: Bruno Peres non ha convinto in fase difensiva mentre Florenzi e ... Leggi su calcionews24

forzaroma : #Smalling, leader e pilastro della difesa da strappare allo #United: il piano della Roma per trattenerlo #ASRoma - Fabius40884986 : @asrclaudio ?????? Ancora piu vergognosa la difesa de veretout Quella e` popo infima e viscida Mentre un popolo intero… - xLarhalt : RT @Teo__Visma: Difensore centrale DE VRIJ Arrivava da una stagione super con Spalletti, quest'anno ha elevato ancora di più il suo livel… - gpcassandra63es : #iovotoNo_Referendum2020 La candidatura della #Raggi mi ha dato la motivazione giusta e anche se avevo deciso di r… - furioso_george : @TolliVincenzo Perdiamo qualcosina in difesa schierando Maksimovic titolare al posto di KK. Comunque sì, ci giochia… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma difesa Roma, difesa sotto accusa. Tre rinforzi per Fonseca ForzaRoma.info Roma, difesa sotto accusa: si cercano almeno tre rinforzi per Fonseca

La Roma sta valutando di rafforzare la propria difesa nella sessione estiva a causa dei troppi gol incassati nella scorsa stagione La Roma vuole rafforzare la propria difesa in vista della prossima st ...

Mazzone: “Misi Pirlo davanti alla difesa, conquistò il mondo. Alla Juve saprà farsi ascoltare”

«Siamo felicissimi per Pirlo, se lo merita. Allenare la Juventus è un privilegio e una bella sfida. Certo che è pronto, conosce il calcio come pochi. È stato un grande campione e farà bene anche in qu ...

La Roma sta valutando di rafforzare la propria difesa nella sessione estiva a causa dei troppi gol incassati nella scorsa stagione La Roma vuole rafforzare la propria difesa in vista della prossima st ...«Siamo felicissimi per Pirlo, se lo merita. Allenare la Juventus è un privilegio e una bella sfida. Certo che è pronto, conosce il calcio come pochi. È stato un grande campione e farà bene anche in qu ...