Rocca di Papa, tensioni a Mondo Migliore: struttura presidiata dalle forze dell’ordine (Di martedì 11 agosto 2020) Si segnalano disordini presso la struttura di accoglienza ‘Mondo Migliore’ di Rocca di Papa. Al centro dell’attenzione per via dei casi di Coronavirus che si sono registrati all’interno del centro, la struttura è attualmente presidiata dalle forze dell’ordine: polizia e carabinieri di Rocca di Papa, Frascati e di altri commissariati. In modo particolare questa mattina alcuni rifugiati volevano uscire dagli spazi preposti per la quarantena, circostanza che ha costretto le forze dell’ordine ad intervenire per riportare la situazione sotto controllo. Leggi anche: Contagi a Mondo Migliore, si sceglie la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

