Robin Williams: la malattia neurodegenerativa che lo portò al suicidio (Di martedì 11 agosto 2020) Pochi mesi dopo la morte di Robin Williams la moglie ha scoperto che l'attore era affetto da demenza a corpi di Lewy, una malattia neurodegenerativa che lo portò al suicidio: ecco di cosa si tratta. Sei anni fa si suicidava Robin Williams e solo pochi mesi dopo sua moglie Susan Schneider scoprì che l'attore soffriva di una malattia neurodegenerativa: la demenza a corpi di Lewy. Ecco di cosa si tratta. Robin Williams fu dichiarato morto per asfissia dopo essersi impiccato con una cintura e quando a novembre 2014 furono resi pubblici i risultati dell'autopsia si scoprì che l'attore soffriva di demenza a corpi di Lewy. La malattia neurodegenerativa che ... Leggi su movieplayer

