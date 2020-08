Roberto Donadoni esonerato dallo Shenzhen, risolto il contratto (Di martedì 11 agosto 2020) Roberto Donadoni non è più l'allenatore dello Shenzhen FC. Lo ha reso noto il club cinese con un comunicato in cui si annuncia di aver risolto l`accordo anche con lo staff: tre sconfitte di fila e un bilancio di 3 punti in 4 gare sono state fatali all'ex ct azzurro. Donadoni era stato ingaggiato un anno fa e nella passata stagione aveva chiuso il campionato al penultimo posto."Dopo una negoziazione amichevole, il club ha deciso che d'ora in poi mister Donadoni non sarà più il capo allenatore della prima squadra dello Shenzhen Kaisa FC - si legge -. Allo stesso tempo, i membri dello staff di Donadoni cesseranno anche loro le proprie funzioni. Ringraziamo Mr Donadoni ed il suo staff per i propri sforzi e per il ... Leggi su ilfogliettone

