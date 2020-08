RITORNO SEMIFINALE PLAYOFF PORDENONE – FROSINONE, 25 CONVOCATI: #FORZARAMARRI! (Di martedì 11 agosto 2020) Mercoledì 12 agosto, ore 21:00: il PORDENONE ospita il FROSINONE allo stadio Rocco di Trieste. RITORNO della SEMIFINALE PLAYOFF della Serie BKT. Arbitro Volpi di Arezzo, assistenti Affatato di Vco e Macaddino di Pesaro. Quarto uomo Minelli di Varese. Var Serra di Torino; AVar Illuzzi di Molfetta. I 25 CONVOCATI di mister Tesser: PORTIERI: Giacomo Bindi (1), Michele Di Gregorio (22), Pietro Passador (12) DIFENSORI: Alessandro Vogliacco (5), Alberto Almici (29), Michele Camporese (31), Andrea Gasbarro (20), Daniel Semenzato (11), Mirko Stefani (4), Luca Zanon (25), Alessandro Bassoli (26), Michele De Agostini (3) CENTROCAMPISTI: Salvatore Burrai (8), Davide Gavazzi (7), Lucas Chiaretti (10), Davide Mazzocco (18), Gianvito ... Leggi su udine20

