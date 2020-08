Risuona la campanella di Bayside School: qui il trailer del reboot (Di martedì 11 agosto 2020) Il trailer del reboot di Bayside School è arrivato. Il che è la prova provata che la nota sitcom degli anni ’90 ritorna in tv, questa volta su Peacock, entro il 2020. Dietro al progetto c’è la sceneggiatrice e produttrice Tracey Wigfield, già creatrice di 30 Rock e Great News!. Dalle prime immagini di Saved by the Bell (questo il titolo originale), si notano nuovi protagonisti e, soprattutto, volti familiari: A.C. Slater, per esempio, è diventato il prof di ginnastica, mentre Jessie Spano una mamma iper apprensiva. Il nuovo plot prende il via quando il Governatore della California Zack Morris (sì, proprio lui!) naviga in cattive acque, dopo aver sottofinanziato troppe scuole superiori. Da qui l’idea: spedire alcuni studenti a basso ... Leggi su wired

Dopo uno spin-off di successo e un sequel flop, è la volta di un nuovo plot per la sitcom anni ’90. Tra volti freschi e vecchie glorie (Elizabeth Berkley e Mario Lopez), è subito operazione nostalgia.

