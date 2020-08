Risultati NBA – Super Spurs, Houston ko e spareggio Playoff ancora possibile: vittoria Nets sui Magic (Di martedì 11 agosto 2020) I San Antonio Spurs restano ancora in corsa per un piazzamento ai Playoff. Gli ‘Speroni’ Superano gli Houston Rockets nel derby texano con il punteggio di 123-105, salendo a 32 vittorie stagionali, una in meno dei Memphis Grizzlies e dei Portland Trail Blazers, rispettivamente con una e due partite in più. Decisive le prove di Johnson da 24 punti e 11 rimbalzi e De Rozan da 23 punti e 6 rimbalzi. Orfani di James Harden, ai Rockets non basta Westbrook da 20 punti, 5 rimbalzi e 6 assist. Nell’altra sfida della serata i Brooklyn Nets battono 95-108 gli Orlando Magic. Martin e Luwawu-Cabarrot firmano 24 punti a testa nel successo della franchigia bianconera, mentre è Markelle Fultz il best scorer della squadra di casa con 18 punti e 5 ... Leggi su sportfair

