Rinnovo Inzaghi, la Lazio vuole raggiungere l'accordo fino al 2023 (Di martedì 11 agosto 2020) Rinnovo Inzaghi, la Lazio vuole raggiungere l'accordo fino al 2023. Un accordo per poter andare avanti già è stato raggiunto Le voci di un possibile approdo alla Juventus sono state allontanate, ma ora la Lazio vuole blindare Simone Inzaghi. L'allenatore – si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – ha già un accordo preliminare col club capitolino. L'idea è quello di blindarlo fino al 2023, prolungando dunque l'attuale accordo di ben due anni. Le parti in causa remano nella stessa direzione e probabilmente la firma arriverà a fine mese.

