Rinnovo Gattuso, discorso rinviato: manca l'intesa sulle penali (Di martedì 11 agosto 2020) Rino Gattuso discute del Rinnovo con il Napoli. Al momento discorsi rinviati: manca infatti l'intesa sulle penali L'incontro andato in scena a Capri tra Gattuso e De Laurentiis non ha portato a nessuna firma. Il Rinnovo del tecnico dovrà aspettare ancora, nonostante ci sia sintonia tra le parti. I discorsi sono rinviati alla prossima primavera. Come spiega La Gazzetta dello Sport, manca l'accordo sulle penali. Il presidente vorrebbe infatti inserire una penale di 7 milioni per il tecnico nel caso in cui questo dovesse andar via prima del 2023.

