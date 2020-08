Rinnovo Gattuso, da Milano: c'è l'accordo con ADL ma la firma è rimandata, cifre e dettagli (Di martedì 11 agosto 2020) Rino Gattuso ovviamente resterà al Napoli, ma la firma sul Rinnovo di contratto arriverà più in là nel tempo. A confermarlo è Calciomercato. Leggi su tuttonapoli

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Napoli - #Gattuso: intoppi improvvisi! ?? Si resta così almeno fino al 2021. Del resto se ne… - AlfredoPedulla : #Gattuso-#DeLaurentiis: appuntamento alle 13 domani a #Capri. Si proverà a trovare subito un accordo per il rinnovo @tvdellosport - AlfredoPedulla : #Gattuso-#Napoli: incontro finito. Cordialità ma del rinnovo se ne riparlerà, oggi non è una strada spianata per i… - tuttonapoli : Rinnovo Gattuso, da Milano: c'è l'accordo con ADL ma la firma è rimandata, cifre e dettagli - Salvato95551627 : RT @Luca_Cilli: Piena sintonia tra il presidente De Laurentiis e mister Gattuso su ritiro e mercato. C'è l'accordo per il rinnovo contrattu… -