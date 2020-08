Rinnovo Caputo, il Sassuolo si muove per convincere l’attaccante (Di martedì 11 agosto 2020) Rinnovo Caputo, il Sassuolo si muove per convincere l’attaccante: la trattativa, al momento, è ancora in fase embrionale Prove di Rinnovo per Francesco Caputo. Il Sassuolo – come si legge su TuttoMercatoWeb.com -, ha iniziato il dialogo con il calciatore per poterlo convincere a rimanere in neroverde. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere nuovi sviluppi: tra circa due settimane – si legge – i negoziati dovrebbero entrare nel vivo. Al momento non ci sono ancora certezze, ma il Sassuolo vuole assolutamente trattenere il suo bomber. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

