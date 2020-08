Rimini, lascia tre figli piccoli chiusi in balcone per fare la spesa: mamma denunciata (Di martedì 11 agosto 2020) A dare l'allarme i vicini che hanno sentito i bambini piangere sotto il sole aggrappati alla balaustra del terrazzo Leggi su repubblica

RIMINI- Chiusi fuori in terrazzo, tutti e tre, il più grande di cinque anni. Con delle bottigliette d'acqua. Piangevano, e per questo i vicini che li hanno sentiti e visti aggrappati alla balaustra ha ...

(ANSA) - BOLOGNA, 11 AGO - Ha lasciato tre figli piccoli - di 2, 3 e 5 anni - chiusi fuori sul terrazzo sotto il sole, mentre un altro piccolo, di 2 anni, riposava in casa sul suo letto. Protagonista ...

