Repubblica: la Guardia di Finanza indaga sullo stadio Collana (Di martedì 11 agosto 2020) La Guardia di Finanza indaga sullo stadio Collana. Lo scrive Repubblica Napoli. Ha avuto delega dalla Procura regionale della Corte dei Conti per approfondire il contratto di concessione tra la Regione Campania e la Giano, società che ha in gestione l’impianto del Vomero. Il quotidiano riporta degli stralci di una nota diffusa ieri mattina. «Sono state rilevate una serie di criticità per mancate verifiche da parte della Regione Campania sull’operato della società. In particolare, l’attenzione si è concentrata sui lavori di miglioramento del complesso sportivo, nonché su rivelanti anomalie relative all’atto aggiuntivo (pertinente modifica del piano economico finanziario) del medesimo contratto”» È il ... Leggi su ilnapolista

napolista : Repubblica: la Guardia di Finanza indaga sullo stadio Collana All’esame degli inquirenti “criticità per mancate ve… - Fzotta1 : @repubblica Ministro come mai la Guardia di Finanza, i Carabiniri e la Polizia NON vigilano sugli assembramenti nel… - PrestePierluigi : @PoliticaPerJedi @giovivit @repubblica Da cani da guardia del potere a cagnolina di Tridico. Che bello il giornalismo d'inchiesta. - giusepp27628824 : @PeppeMorano @repubblica è da poco pensavo con molinari! ma la vecchia guardia vedi la domenica di scalfari. rifletterò - AntFra7 : I dati del covid-19 in Italia al 10 agosto 2020. Contagi in discesa, ma guardia necessariamente alta. Coronavirus,… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Guardia Stadio Collana, indagano Guardia di finanza e Procura della Corte dei Conti La Repubblica Coronavirus, test rapidi per chi torna dall'estero. Ma c'è l'incognita dell'attendibilità

ROMA - Test rapidi, rapidissimi (e necessari) per chi torna dall'estero per crenare il Covid-19. Il governo sta studiano come fare e un'idea ce l'ha. Anche se non è affatto facile costruire un filtro ...

Guardia di Finanza - Estorsione, arrestato in flagranza di reato 35enne biellese

I militari appartenenti al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Biella, nell’ambito di un’attività repressiva nel settore del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno recent ...

ROMA - Test rapidi, rapidissimi (e necessari) per chi torna dall'estero per crenare il Covid-19. Il governo sta studiano come fare e un'idea ce l'ha. Anche se non è affatto facile costruire un filtro ...I militari appartenenti al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Biella, nell’ambito di un’attività repressiva nel settore del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno recent ...