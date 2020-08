Reparto-Covid riaperto in tre ore, "non è finita": emergenza contagi e ricoveri, il caso che spaventa l'Italia (Di martedì 11 agosto 2020) Molti piccoli focolai, la curva del contagio che inesorabilmente cresce, così come seppur in modo contenuto crescono i ricoveri. Insomma, il coronavirus fa ancora paura. Soprattutto perché l'Italia è letteralmente circondata da paesi dove la pandemia sta ancora picchiando durissimo. E ancora, i contagi di ritorno, i ragazzi che dopo essere stati all'estro per le vacanze, una volta tornati a casa, si riscoprono positivi. Una serie di brutti segnali che ha spinto alla riapertura del Reparto Covid nell'ospedale di Parma, che per 72 ore era stato "Covid-free". Corsia sigillata e letti vuoti". Ma Parma è la seconda provincia più colpita in Emilia Romagna in questi giorni. Così dopo Piacenza, il ... Leggi su liberoquotidiano

mirko60036887 : RT @Libero_official: 'Dopo giorni Covid-free, abbiamo dovuto riaprire il reparto. Era solo una tregua': #coronavirus, il caso dell'ospedale… - MichelaRoi : RT @Libero_official: 'Dopo giorni Covid-free, abbiamo dovuto riaprire il reparto. Era solo una tregua': #coronavirus, il caso dell'ospedale… - Libero_official : 'Dopo giorni Covid-free, abbiamo dovuto riaprire il reparto. Era solo una tregua': #coronavirus, il caso dell'osped… - pairsonnalitesF : Covid-19: scene da un reparto di Malattie Infettive: Il video è dedicato alla rete dei reparti di Malattie Infettiv… - LatinaBiz : Polizia Sono stati intensificati i controlli nel fine settimana a Gaeta da parte del commissariato di polizia, car… -

Ultime Notizie dalla rete : Reparto Covid Coronavirus: riapre il reparto Covid al padiglione Barbieri ParmaToday Coronavirus, in Basilicata positiva una donna rientrata dalla Lombardia su 249 tamponi

Nelle ultime 24 ore in Basilicata è stato rilevato solo un tampone positivo su 249, per la ricerca del Coronavirus, Si tratta della donna rientrata dalla Lombardia a Calvello, dove si trova in isolame ...

Coronavirus, il reparto-Covid a Parma riaperto in poche ore: "Non è finita". Contagi e ricoveri, il caso che spaventa l'Italia

Molti piccoli focolai, la curva del contagio che inesorabilmente cresce, così come seppur in modo contenuto crescono i ricoveri. Insomma, il coronavirus fa ancora paura. Soprattutto perché l'Italia è ...

Nelle ultime 24 ore in Basilicata è stato rilevato solo un tampone positivo su 249, per la ricerca del Coronavirus, Si tratta della donna rientrata dalla Lombardia a Calvello, dove si trova in isolame ...Molti piccoli focolai, la curva del contagio che inesorabilmente cresce, così come seppur in modo contenuto crescono i ricoveri. Insomma, il coronavirus fa ancora paura. Soprattutto perché l'Italia è ...