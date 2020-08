Renzi: il vaccino anti Covid dev’essere obbligatorio per tutti. E lancia la petizione online (Di martedì 11 agosto 2020) “Se davvero arriveremo al vaccino contro il Covid questo vaccino dovrà essere obbligatorio per tutti. obbligatorio, non facoltativo. obbligatorio! Per questo, la nostra deputata Lisa Noja e altri amici hanno lanciato una raccolta di firme affinché più persone possibili facciano pressione sul Governo perché non ci sia nessun passo indietro per strizzare l’occhio ai NoVax. Siamo stati chiusi in casa per mesi e se arriva il vaccino lasciamo libertà di scelta? Non scherziamo!”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nella sua Enews settimanale. “C’è un modo che dobbiamo portare avanti con forza per proteggere davvero le ... Leggi su secoloditalia

