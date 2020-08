Regione Campania, nel mirino di Gdf e Corte dei conti i rimborsi ai privati durante l’emergenza Covid (Di martedì 11 agosto 2020) L’accordo tra Regione Campania e sanità privata per poter usufruire di posti letto aggiuntivi durante l’emergenza Covid finisce sotto la lente di ingrandimento della Corte dei conti: secondo le indagini svolte finora dalla Guardia di Finanza di Napoli, potrebbe ammontare a circa 20 milioni di euro il danno erariale per le somme erogate in modo non corretto a 56 strutture private, in base a quell’accordo. Lo scrive oggi l’edizione napoletana di Repubblica. Oggetto del contendere – già al centro di esposti della Cgil e del M5s – alcuni punti di quella intesa, in particolare quello che prevedeva di pagare “il 95 per cento del budget mensile assegnato ogni anno alle singole cliniche a prescindere dal valore reale della ... Leggi su ildenaro

"L'ex Ospedale Psichiatrico Santa Maria Maddalena è un complesso dal grande valore storico, scientifico e artistico, che attraverso un progetto di riqualificazione dell'intera area, potrà ridare ad Av ...

